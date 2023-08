Palazzo Chigi illuminato con i colori dell'Ucraina

In occasione della Festa nazionale dell'Ucraina, che ricorre il 24 agosto e che commemora la dichiarazione di indipendenza dall'Unione Sovietica avvenuta nel 1991, per manifestare solidarietà per l'aggressione militare subita dal popolo ucraino, saranno illuminate con i colori della bandiera dell'Ucraina, il giallo e il blu, numerose sedi di governo e palazzi istituzionali europei ed alcuni monumenti simbolo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri fa sapere di aderire all'iniziativa illuminando con i colori nazionali dell'Ucraina la facciata principale di Palazzo Chigi, quella su piazza Colonna, dal tramonto di oggi all'alba..

"Auguri al Governo e al popolo dell'Ucraina nel 32esimo anniversario dell'Indipendenza. L'Italia resta al fianco di un'Ucraina libera, indipendente e sovrana, integra nei suoi confini internazionalmente riconosciuti; sostiene con ogni mezzo la legittima difesa ucraina contro l'aggressione della Russia". Lo afferma in una nota l'ambasciata d'Italia a Kiev. "Guardiamo con ammirazione e speranza alla capacità di resilienza dello Stato ucraino e al coraggio di quanti, pur duramente colpiti dal conflitto, conservano orgoglio e dignità nel loro agire quotidiano. Ci stringiamo ai famigliari dei caduti e delle vittime. L'Ucraina potrà sempre contare sull'Italia nella costante ricerca di una pace giusta, complessiva e duratura, nonché sul nostro contributo alla ricostruzione del Paese, anche in vista della futura adesione ucraina all'Unione Europea", ha sottolineato l'ambasciata.

"Per la giornata dell'indipendenza dell'Ucraina abbiamo voluto rinnovare alla popolazione ucraina tutta la nostra vicinanza. Questa sera Palazzo Re Enzo sarà nuovamente illuminato con i colori dell'Ucraina come gesto di solidarietà e vicinanza ad una popolazione ancora martoriata dalla guerra". Lo annuncia l'assessore comunale di Bologna alle Relazioni internazionali, Anna Lisa Boni

