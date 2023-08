Tajani, escludere dalla nuova tassazione le banche di prossimità

"Oggi se vogliamo veramente un aiuto a famiglie ed imprese e non provocare danni ai risparmiatori, che sempre cittadini e imprese sono, dobbiamo escludere dalla tassazione le banche di prossimità". Lo dice, riferendosi alla tassazione sugli extraprofitti delle banche, Antonio Tajani, vicepremier e leader di FI.

"Ritengo giusto - spiega Tajani, intervenuto al Meeting di Rimini - e perciò condivido il dover chiedere alle banche italiane un aiuto in questo momento di difficoltà economiche provocate soprattutto dall'inflazione. Il problema non è se sia giusto o meno, dunque, ma come bisogna scrivere le regole che prescrive l'aiuto.

Lasciamo stare il pregresso: forse l'intervento andava fatto a borse chiuse o avendo ascoltato prima Bankitalia. Oggi se vogliamo veramente che sia un aiuto a famiglie ed imprese e non possa provocare danni ai risparmiatori, che sono sempre cittadini e imprese, dobbiamo escludere dalla tassazione le banche di prossimità Sono assolutamente convinto che anche qui debba valere il principio di solidarietà".

Per Tajani, le banche di prossimità "non devono fare quanto non sono in grado di fare: esse offrono prestiti al piccolo artigiano e alla piccola impresa dove i soci sono piccoli imprenditori come nelle Bcc e banche popolari e per le regole sono sottoposte a quelle di Basilea mentre il criterio delle banche più grandi è più vantaggioso". E allora, sostiene, "avremo il rischio di far pagare già una banca italiana che una banca straniera che opera in Italia. Per la tutela delle piccole banche si deve fare molta attenzione".



"Sugli extraprofitti presenteremo emendamenti alle Camere"

"Io non sono un sostenitore del partito delle banche, ma quando si adotta una decisione" come quella sugli extraprofitti "dobbiamo sempre pensare alle ricadute economie e finanziarie. Non son scelte per prendere voti in campagna elettorale ma per aiutare famiglie e imprese", ha detto Tajani, annunciando sulle norme "emendamenti che andranno a tutelare risparmiatori, Pmi e il nostro sistema creditizio". "E' giusto che le banche facciano la loro parte ma è giusto che la facciano bene. Non c'è nessun contrasto con gli alleati. Nelle alleanze ci sono opinioni differenti se no saremmo un partito unico. Noi difendiamo un principio che punta sulla concorrenza. Siamo liberali, chiediamo che ci sia sempre meno Stato e più impresa. Ho letto l'intervista del capogruppo di Fdi al Senato in cu si annuncia disponibilità al confronto in Parlamento", ha concluso.

"L'aumento dei tassi della Bce danneggia la crescita"

"Sono critico verso la Bce perché l'aumento dei tassi danneggia la crescita del nostro Paese. In Cina per contrastare la crisi della bolla immobiliare il tasso di interesse è stato diminuito. È quello che si doveva fare, è l'esatto contrario di quello che ha fatto la Bce", ha affermato ancora il ministro degli Esteri al Meeting

