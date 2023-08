Fitto: 'L'Ue non agisca solo sull'onda delle crisi'

L'Europa non deve agire sull'onda delle crisi ma individuare le grandi priorità su cui interrogarsi per evitare di andare in contrasto con i singoli Stati membri: lo ha detto il ministro degli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, parlando al meeting di Rimini.

"Sbaglieremmo ad affrontare le questioni sull'onda lunga delle crisi, siano il Covid o l'Ucraina, o accadimenti di ogni giorno come l'immigrazione. C'è bisogno di definire e delineare i compiti principali da svolgere a livello europeo", ha detto Fitto. Ad esempio, ha spiegato, c'è il tema dell'allargamento, con Ucraina e Paesi dei Balcani candidati. Ma per il ministro "ipotizzare una Ue così grande comporta una riflessione: che capacità finanziaria e che modello immaginiamo per costruire questa dimensione? Rischiamo di aprire una riflessione senza avere capacità e mezzi per realizzarle". Per Fitto tra le grandi priorità ci sono difesa, politica estera, flussi migratori, politica industriale, "pilastri su cui interrogarsi" per evitare che le decisioni europee vadano "in contrasto coi singoli Stati membri". In questa dinamica "serve un nuovo modello".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA