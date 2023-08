Meloni in vacanza privatissima, a Roma il caso sanità

Tra pranzi a base di granchio blu - immortalati dal cognato e ministro Francesco Lollobrigida - e giornate trascorse in compagnia della famiglia nella masseria di Ceglie Messapica, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prova a godersi in tranquillità l'ultimo scorcio di vacanza prima di ritornare al lavoro.

Prova, appunto, perché l'estate della politica italiana continua a scaldarsi in vista della Manovra 2023 con vicende che le rendono sempre più complicate le vacanze. L'ultima grana che si abbatte sul suo blindatissimo rifugio pugliese è quella della Sanità. Le indiscrezioni - non smentite dal ministro Schillaci - indicano un taglio dalla manovra di 4 miliardi destinati alla sanità pubblica. E l'opposizione insorge ricordando lo stato di sofferenza dell'intero sistema.



Il menù dei problemi da affrontare al rientro è ricchissimo: dalla battaglia sul salario minimo all'aumento degli sbarchi di migranti, dal caroprezzi dei carburanti fino al delicatissimo caso del generale Roberto Vannacci che sta pericolosamente lacerando la maggioranza. Caso sul quale, anche oggi, la premier ha scelto il silenzio. Non così le opposizioni che sulla vicenda hanno attaccato chiedendo tutte una chiara presa di posizione della Meloni e ricordando che anche lei in passato aveva messo la sua firma su un libro con tesi ben peggiori di quelle avanzate da Vannacci.



Insomma, la presidente del Consiglio sembra davvero aver staccato la spina, e a parte un tweet pubblicato per spiegare che il conto degli italiani scappati dal ristorante in Albania l'ha pagato lei, e un breve video in cui si congratula con due sposi vicini ad alcuni membri del suo partito, non ha rilasciato nessun'altra dichiarazione, evitando qualunque apparizione pubblica.



Intanto a Roma l'aria di vacanza sembra aver già lasciato posto alle preoccupazioni d'autunno. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con il Meeting di Rimini, ha fatto sapere che la legge di bilancio sarà complicata e che "non si potrà fare tutto". Parole che fanno scopa con alcune anticipazioni giornalistiche circa un taglio dalla manovra di 4 miliardi destinati alla sanità pubblica e che hanno scatenato le opposizioni.



"Inutile tagliare pochi euro di tasse e poi lasciare le famiglie sole, sempre più spesso obbligate a indebitarsi per pagare le cure" ha scritto sui social il leader di Azione Carlo Calenda, per il quale "la prossima legge di bilancio deve avere al centro gli investimenti sulla sanità". "Anche dal Pd si chiede di considerare la sanità una priorità del Paese, con la segretaria Elly Schlein che dichiara di voler portare avanti "una battaglia unitaria" sul tema. La vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, invece, accusa il governo di investire "nel Def meno di quello che si investiva prima della pandemia", mentre la coordinatrice di Italia Viva Raffaella Paita ritiene essenziale mettere "le risorse necessarie" su una "sanità già al collasso".



A frenare le polemiche è il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che nel suo intervento inviato al Meeting di Rimini ha dichiarato che il governo è impegnato "in una strategia di medio-lungo termine" e che "gli interventi tampone o il semplice aumento di fondi non hanno mai portato, nei fatti, a garantire la salute a tutti". Non solo. "Con la prossima legge di bilancio puntiamo a risorse aggiuntive al Fondo" sanitario nazionale, ha fatto sapere ancora il ministro, per il quale il Pnrr sarà "un ulteriore tassello per costruire una sanità di prossimità che sappia dare risposte appropriate".

