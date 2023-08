La premier Giorgia Meloni - come riportano alcuni quotidiani - ieri nella masseria a Ceglie Messapica dove soggiorna ha avuto un lungo incontro con il leader della Lega Matteo Salvini, in vacanza in Puglia. La visita di Salvini si è protratta per diverse ore, affrontando i temi caldi della ripresa, dalla manovra alla tassa sulle banche, dal caro benzina ai migranti.

