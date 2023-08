Chiarimento Meloni-Tajani, avanti con spirito di collaborazione

Si è già tenuto un incontro chiarificatore fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier Antonio Tajani, dopo il decreto con la tassa sugli extraprofitti delle banche. A quanto si apprende, il faccia a faccia ha avuto luogo a Palazzo Chigi lo scorso venerdì 11 agosto, al termine del confronto fra governo e opposizioni sul salario minimo. C'è stato un chiarimento profondo, secondo quanto filtra da ambienti vicini al ministro degli Esteri: il rapporto fra Meloni e il leader di Forza Italia, viene spiegato, è solido e se ci saranno passaggi difficili, come appunto sul tema dell'intervento sulle banche, la volontà comune è di affrontarli sempre con spirito di collaborazione e con azione preventiva.

Per Meloni, si osserva in ambienti di governo, quello della norma sugli extraprofitti delle banche, messa a punto esclusivamente con il ministro competente, ossia il responsabile dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rappresenta un caso unico, di fronte al quale la premier ha ritenuto di assumersi la responsabilità della decisione su un tema che richiedeva di operare con riserbo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA