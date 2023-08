Bonelli-Fratoianni, la battaglia sul salario minimo va avanti

"200.000 firme in pochissimi giorni! La richiesta chiara: vogliamo un salario minimo di 9 euro l'ora.

Una misura semplice, ma fondamentale, che potrebbe cambiare la vita di milioni di italiani. Opponendosi alla nostra proposta di salario minimo, il governo Meloni dimentica che 4 milioni di nostri concittadini guadagnano meno di questa cifra e attendono con ansia un cambiamento tangibile. 200.000 firme e continuiamo a crescere! Per un salario giusto. Per un'Italia più equa.

Perché è un diritto e perché è necessario". Così, sui social, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, deputati di Alleanza Verdi e Sinistra, hanno invitato a firmare la petizione a supporto della proposta delle opposizioni sul salario minimo, sul sito salariominimosubito.it.



