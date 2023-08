Conte, da Meloni un Ferragosto tutto fumo e niente arrosto

"Ieri ho letto tre interviste di Meloni e nemmeno una soluzione per i problemi degli italiani.

Dagli stipendi bassi agli sbarchi più che raddoppiati da quando è al Governo, dal carovita ai ritardi e ai tagli nella spesa del Pnrr che è il futuro delle periferie, della nostra sanità, delle infrastrutture. Non si può restare a guardare: è necessario contrastare il racconto edulcorato di una premier che non ha uno straccio di idea per cambiare il Paese. Per questo oggi ho sentito l'esigenza di rispondere a quelle interviste sugli stessi giornali". Così il presidente del M5s, Giuseppe Cont, in un lungo post su Facebook.



