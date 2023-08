Salario minimo, Fratoianni: 'Ne hanno bisogno milioni di lavoratori'.

"Se pensi anche tu che in Italia bisogna fissare un salario minimo, mettici una firma! Dopo mesi di battaglia in parlamento e fuori, siamo andati al confronto con il governo a difendere e spiegare la nostra proposta sul salario minimo, ma la destra frena, prende tempo e non ha nessuna proposta alternativa. 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori sono poveri anche se lavorano. Non possono aspettare". Lo scrive la segretaria del Pd lanciando sui social la raccolta firme sul salario minimo.

"La proposta di legge unitaria delle opposizioni - si spiega - fa due cose fondamentali e riguarda dipendenti e autonomi: 1. Rafforza la contrattazione collettiva, perché fa valere verso tutte le lavoratrici e i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto collettivo firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative: in questo modo si contrastano i contratti pirata. 2. Fissa una soglia di 9 euro lordi all'ora come minimo tabellare, sotto la quale nemmeno la contrattazione collettiva può scendere. Altrimenti non è lavoro ma sfruttamento. Abbiamo bisogno del vostro supporto per farla passare in Parlamento". "È semplice, è immediato, basta firmare la petizione online al sito salariomininosubito.it o nei banchetti che allestiremo nelle piazze e alle Feste dell'Unità!", conclude la nota.

"Di un salario minimo legale ne hanno bisogno milioni di lavoratori e lavoratrici poveri del nostro Paese. E di stipendi che aumentino invece di calare ne hanno bisogno la maggioranza dei lavoratori e lavoratrici". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra in un video pubblicato su twitter. "Per questo - prosegue il leader di SI - continueremo a batterci per la nostra proposta, per questo raccoglieremo le firme in tutta Italia". "Per questo continueremo a far pressione - conclude Fratoianni - sulla maggioranza e sul governo che continuano ad essere sordi e privi di risposte. salariominimosubito.it".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA