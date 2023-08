Il Partito democratico raccoglierà le firme a sostegno della proposta di legge sul salario minimo sostenuta dalle opposizioni nei banchetti che verranno allestiti in tutte le feste di partito. E' quanto si apprende in ambienti parlamentari Dem. L'intenzione di raccogliere firme per sostenere il provvedimento era stata annunciata ieri alla fine del vertice con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

