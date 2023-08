Salario minimo, al via il vertice governo-opposizione. Posizioni distanti

E' iniziato a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e opposizioni sul salario minimo. La delegazione dell'esecutivo, guidata dalla premier Giorgia Meloni, è composta dai due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini (quest'ultimo in videocollegamento), dalla ministra del Lavoro Elvira Calderone e dai sottosegretari alla presidenza Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Presenti tutti i leader delle opposizioni, tranne Italia Viva: Elly Schlein con la responsabile dem al lavoro Maria Cecilia Guerra per il Pd, Giuseppe Conte con l'ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, il leader di Azione Carlo Calenda con il capogruppo alla Camera Matteo Richetti, il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi per Europa Verde, Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova per +Europa.



"Andiamo a vedere se il governo ha novità sulla nosta proposta di salario minimo. Li abbiamo costretti a guardare in faccia la realtà sui lavoratori, intanto andiamo a sentire cos'hanno da dirci". Lo ha detto la segreteria del Pd Elly Schlein arrivando a Palazzo Chigi.



"Illustreremo la nostra proposta nei dettagli in modo che non ci siano più equivoci, abbiamo anche dei grafici". Lo ha detto Giuseppe Conte arrivando a Palazzo Chigi per prendere parte al vertice governo-opposizioni sul salario minimo.



Il leader di Azione, Carlo Calenda, è arrivato a Palazzo Chigi dove alle 17 è previsto il vertice tra il governo e le opposizioni sul salario minimo. Calenda ha preferito non rilasciare dichiarazioni limitandosi a rispondere, a chi gli chiedeva se fosse o meno ottimista in vista dell'incontro, di essere "ottimista per natura".











Riproduzione riservata © Copyright ANSA