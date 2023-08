Camera in seduta lampo, incardinati i due decreti del governo

Nell'Aula deserta di una Camera alle prese con i lavori di manutenzione, il vicepresidente Fabio Rampelli (FdI) ha incardinato gli ultimi due decreti del governo: quello di carattere economico e quello sulla giustizia approvati dal Consiglio dei ministri di lunedì e firmati ieri dal Presidente della Repubblica.

Rampelli, alla presenza di soli 6 parlamentari della maggioranza, seduti nelle prime due file di destra dell'emiciclo e della sottosegretaria al ministero per il Made in Italy Fausta Bergamotto, al banco del governo, ha anche annunciato che entra a far parte della Commissione bicamerale contro il Femminicidio Filippo Sensi al posto della dimissionaria Annamaria Furlan (Pd).

La seduta si è aperta alle 9.30 e si è chiusa alle 9.38, la prossima riunione è stata convocata per il 5 settembre alle 15.





