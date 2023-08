Calenda, bene il vertice ma rischio di non trovare intesa è alto

L'incontro di oggi tra il governo e le opposizioni sul salario minimo "lo abbiamo chiesto noi. La politica non è restare ognuno dalla parte della sua barricata" e dunque è importante "andare all'incontro con uno spirito costruttivo". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Radio Anch'io su Rai Radio1 escludendo che il vertice di oggi a Palazzo Chigi possa trasformarsi in una passerella: "io - ha detto - non lo considero questo rischio: quando i politici dimostrano di sapersi sedere e discutere danno un buon esempio.

Dopodichè - ha aggiunto - il rischio che poi alla fine non si riesca ad uscire con una posizione unica è molto alto".



