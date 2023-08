Il gelo della vigilia, muro contro muro sul salario minimo

La vigilia dell'incontro delle opposizioni con la premier Meloni sul salario minimo.



Dal confronto sul salario minimo "ci dobbiamo aspettare un confronto leale e aperto, con una volontà di ascolto e di vera interlocuzione, nell'interesse della qualità del lavoro". Lo dice in un'intervista a Il Messaggero la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone..



La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein si è detta disponibile al confronto "a patto che non sia una sceneggiata agostana" o, peggio, "uno specchietto per le allodole come la stessa Giorgia Meloni un po' di tempo fa ha definito la nostra proposta di salario minimo". La Schlein, insomma, rifiuta l'impostazione di "mero ascolto" su cui il governo si sarebbe posizionato e, anzi, detta le sue condizioni: "noi siamo pronti al confronto sul merito e difenderemo la nostra proposta" ma "speriamo che abbiano delle novità", delle risposte concrete. E non solo riguardo il tema del salario minimo ma "anche sui ristori per famiglie e imprese colpite dall'alluvione e dalle frane in Emilia-Romagna e sulle mancate dimissioni di De Angelis", rilancia.



"Il vertice sul salario minimo ha una sua utilità se tutte le parti in causa - governo e opposizioni - sapranno stare sul merito della questione, come chiede Azione. Quindi chi pensa di aprire la voce "varie ed eventuali" per affrontare altri argomenti, De Angelis o altro, sappia che si intesterà il fallimento del vertice perché offrirebbe a Meloni il pretesto per parlare d'altro. Stesso discorso, ovviamente, vale per il governo. Sarebbe un'occasione persa per milioni di lavoratori se qualcuno dei partecipanti penserà di trasformare il vertice in una passerella mediatica per accendere polemiche". Lo afferma Osvaldo Napoli di Azione.

Incontro salario minimo, le delegazioni di governo e opposizioni

Leader e responsabili Lavoro dei partiti di opposizione parteciperanno all'incontro a Palazzo Chigi sul salario minimo. Per il governo ci saranno la presidente del consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone e i sottosegretari Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano.

Per il Pd, la segretaria Elly Schlein sarà accompagnata dalla responsabile Lavoro del partito, Maria Cecilia Guerra.

Il presidente del M5s Giuseppe Conte avrà al suo fianco l'ex ministra Nunzia Catalfo, coordinatrice del comitato Politiche del lavoro del Movimento.

Per Azione ci saranno il leader Carlo Calenda e il capogruppo alla Camera Matteo Richetti. Per Più Europa saranno presenti il segretario Riccardo Magi e il deputato Benedetto della Vedova. Per Avs, Sinistra italiana sarà rappresentata dal leader Nicola Fratoianni e dal capogruppo in commissione Lavoro alla Camera, Francesco Mari, e i Verdi dai co-portavoce Angelo Bonelli e Eleonora Evi e dalla capogruppo alla Camera Luana Zanella.

