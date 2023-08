Calenda: 'I gruppi si scioglieranno, ormai sono partiti separati'

"A me non frega niente di dove vanno a cena i compagni di Renzi, mi interessa se vanno a cena con un ministro di cui si chiedono le dimissioni, così i cittadini non capiscono niente". Lo ha detto Carlo Calenda intervenendo ad Agorà.

Alla domanda se i gruppi parlamentari si scioglieranno, il leader di Azione risponde: "Credo di sì, lo ha detto Renzi. Ormai siamo due partiti separati, non ho più voglia di mettermi a discutere con Italia viva, faranno la loro strada e alle europee e noi faremo la nostra". La separazione dei gruppi "dipende da loro, siccome quei gruppi sono stati eletti con un logo, con un simbolo con il mio nome, io non posso andarmene via, lo possono fare loro. Lo facessero quando gli pare", ha concluso.



Fonti Iv: 'Calenda sbaglia, il gruppo non ha il suo nome'

"A differenza di quanto affermato da Carlo Calenda ad Agorà il gruppo non ha il nome di Carlo Calenda. Il gruppo di cui Calenda fa parte assieme a altri nove senatori si chiama Azione-ItaliaViva-Renew Europe". È quanto riferiscono fonti di Iv.

