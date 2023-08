Urso, siamo intervenuti sulle banche per riportare giustizia, norma giusta

La norma sugli extraprofitti delle banche è stata "proposta in cdm dal ministro dell'Economia Giorgetti, che è una persona particolarmente preparata e sempre attenta ai conti" e ha "ottenuto un unanime consenso di tutti i componenti del cdm, quindi è stata approvata e presentata nella conferenza stampa". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo a Omnibus su La7. "E' una misura peraltro già esistente in Europa", ha puntualizzato Urso, spiegando: "Siamo intervenuti per riportare giustizia". "Non è né di destra né di sinistra - ha aggiunto - quindi è giusta".

Benzina: Urso, con cartelli prezzo industriale minore altri paesi

"Non è vero" che il prezzo dei carburanti è aumentato nonostante l'obbligo per i distributori di esporre i cartelli con il prezzo medio. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo a Omnibus su La7. "In Italia grazie anche a questa misura abbiamo un prezzo industriale depurato dalla tasse inferiore a quello di Spagna, Germania e Francia. Quindi è servito a qualcosa", ha detto il ministro, evidenziando anche che "nell'ultima settimana il valore medio della benzina è diminuito di 2 centesimi".

