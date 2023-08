Per il sindaco di Terni 'legge extraprofitti è una vergogna'

"La legge sugli extraprofitti applicata alle banche è una vergogna. In questa Nazione la destra e la sinistra sociale sono identiche in questo tipo di decisioni. Tassare gli extraprofitti vuol dire allontanare ogni investitore straniero, scoraggiando le aziende estere a investire in Italia": è quanto sostiene il sindaco di Terni e coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi. "Il vero rischio? Ora a pagare sono le grandi aziende, domani potrebbero essere le piccole e medie imprese e a rimetterci sarebbero dunque tutti i cittadini" aggiunge.

"È importante - afferma Bandecchi in una nota - che si capisca quanto il principio alla base di questa legge sia sbagliato e quanto a essere colpita radicalmente sarà la libertà d'impresa. Questa legge sugli extraprofitti è una vera tragedia tutta italiana e quindi non posso che augurarmi il Governo faccia un passo indietro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA