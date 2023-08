Vertice leader opposizioni in vista incontro con Meloni

Riunione online dei vertici delle opposizioni in vista dell'incontro fissato per l'11 agosto, probabilmente verso le 17, con la premier Giorgia Meloni sul salario minimo. Alla call hanno partecipato il leader del M5S Giuseppe Conte, la segretaria del Pd Elly Schlein, il fondatore di Azione Carlo Calenda, il presidente di +Europa Riccardo Magi, oltre ai rappresentanti di Alleanza Verde-Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Assente Italia Viva che ha confermato l'intenzione di non voler partecipare al confronto con il governo. La linea emersa confermerebbe quella di sostenere unitariamente l'ipotesi di 9 euro l'ora.



