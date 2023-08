Ok Cdm,nuovo metodo per aggiornamento fabbisogni standard Comuni

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell' Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, il dpcm recante la nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei Comuni per l'anno 2023 ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. E' quanto si legge nel comunicato finale del Cdm che si è tenuto ieri sera.

Il dpcm si occupa delle seguenti funzioni: gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti; settore sociale - servizio di asili nido; servizi generali di amministrazione, gestione e controllo; polizia locale; viabilità e territorio; trasporti (trasporto pubblico locale); settore sociale al netto del servizio di asili nido.



