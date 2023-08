Meloni-Piantedosi, a settembre pacchetto sicurezza e stretta sulle espulsioni

Vertice serale dopo il Cdm di ieri tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Un faccia a faccia, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, per delineare il prossimo pacchetto di norme sulla sicurezza che è atteso a settembre. Tra le misure, un rafforzamento di dotazioni e organici delle forze di polizia, una migliore qualificazione della polizia locale, interventi di prevenzione e contrasto alla violenza giovanile e per innalzare i livelli di sicurezza delle città.

Introdurre una stretta sulle espulsioni dei migranti irregolari, in particolare i soggetti problematici e pericolosi con alle spalle comportamenti violenti. E' uno degli interventi ordinamentali "in cantiere" esaminato, secondo quanto si apprende dalla premier Giorgia Meloni col ministro Matteo Piantedosi in un vertice serale ieri a Palazzo Chigi. A Rovereto, un migrante che aveva dimostrato la sua pericolosità poteva girare tranquillamente in attesa dei provvedimenti delle autorità. L'obiettivo del governo è accorciare e semplificare questi passaggi, accelerando l'espulsione di chi dà segnali di pericolosità sociale.



