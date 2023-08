Conte: 'Sugli extraprofitti ci danno ragione. Meglio tardi che mai'

"Ci criticano, ci snobbano, ci accusano di demagogia. Poi non riescono ad ammetterlo, ma devono darci ragione. Da marzo il @Mov5Stelle chiede un intervento sugli extraprofitti accumulati dalle banche per prendere da lì le risorse per sostenere i cittadini alle prese con rincari e caromutui. Sono passati 5 mesi e il Cdm si accorge dell'emergenza, quando le famiglie sono già in ginocchio da troppo tempo. E ora il Governo sembra accogliere la nostra proposta di una tassa sugli extraprofitti bancari. Meglio tardi che mai, ma il "tardi" purtroppo lo pagano le famiglie". Lo scrive sui social il leader M5s Giuseppe Conte.



Sallemi: 'È surreale Conte che si intesta misura'

"È surreale il tentativo di Giuseppe Conte di intestarsi la tassa sugli extraprofitti delle banche, varata ieri con Consiglio dei ministri. Ricordo al leader dei 5Stelle che il governo Meloni, al di là dei proclami, è l'unico che ha avuto il coraggio di attuare una misura che costringe le banche, che hanno registrato utili notevoli in questi due anni, a contribuire alle spese dello Stato in un momento storico in cui l'inflazione morde e i tassi d'interesse mettono in ginocchio le famiglie italiane. I 5Stelle e il Pd, quando erano al governo, non hanno fatto nulla in questo senso. Noi preferiamo i fatti; loro, evidentemente, le parole". Lo dichiara il senatore Salvo Sallemi, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia a palazzo Madama.

