È morto a 93 anni Nicola, padre dell'ex premier Conte

È scomparso all'età di 93 anni Nicola, padre dell'ex premier Giuseppe Conte e leader del Movimento 5 Stelle.

"Voglio esprimere la mia vicinanza a Giuseppe Conte per la scomparsa del padre Nicola. A lui e alla sua famiglia rivolgo le più sincere condoglianze in questo momento di dolore" ha scritto su Twitter la premier Giorgia Meloni

"A nome mio personale e del Senato della Repubblica desidero rivolgere a Giuseppe Conte e alla sua famiglia le più sentite condoglianze per la scomparsa del papà Nicola" ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

"Rivolgo al Presidente Giuseppe Conte e alla sua famiglia le espressioni delle più sentite condoglianze, mie personali e di tutta la Camera dei deputati, per la scomparsa del padre". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

"In questo momento di dolore per la scomparsa del suo caro papà, porgiamo tutta la vicinanza e il massimo affetto al nostro presidente Giuseppe Conte. Ai familiari va il nostro profondo cordoglio per la grave perdita". Lo affermano in una nota i gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo.

"Sincera vicinanza a Giuseppe Conte per la perdita del caro padre. A lui e a tutta la sua famiglia le mie condoglianze". Lo scrive su twitter il ministro agli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, per la scomparsa del genitore del leader pentastellato.

- "Sincere condoglianze e profonda vicinanza al Presidente Giuseppe Conte per la scomparsa del padre Nicola. Partecipo con affetto al suo dolore". Così su Twitter il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini

"Le mie più sentite condoglianze al presidente Giuseppe Conte per la scomparsa del padre Nicola. A lui e alla sua famiglia giunga il mio profondo cordoglio per questo grave lutto". Lo ha dichiarato il ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati.

"Il gruppo dei deputati di Fratelli d'Italia si stringe al leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte per la perdita di suo padre, Nicola. A lui e alla famiglia le nostre più sentite condoglianze". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.

"Un abbraccio affettuoso a Giuseppe Conte che ha perso suo padre. Con l'amicizia e la vicinanza di sempre, rivolgo a lui e a tutta la sua famiglia le mie condoglianze". Lo dichiara in una nota Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd

"Esprimo i sentimenti del mio più profondo cordoglio al presidente Giuseppe Conte per la scomparsa del suo amato papà". Lo scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.

"Concepiva la pubblica amministrazione come una macchina al servizio dei cittadini, volta alla risoluzione delle problematiche. Aveva un profondo rispetto per le istituzioni e il loro ruolo". Così il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, ricorda Nicola Conte, padre del leader del M5S Giuseppe, scomparso questa mattina all'età di 93 anni e che per lunghi anni è stato segretario comunale. "Ricordo - prosegue Crisetti - quando a lui, già in pensione chiesi di spiegare a un gruppo di ragazzi di una parrocchia come funzionava il Comune. Si mise completamente a disposizione, spiegando ai ragazzi tutto nei minimi particolari. Si vedeva che amava il suo lavoro in maniera profonda e votata all'aiuto del prossimo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA