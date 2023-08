Tajani convocherà il congresso di Forza Italia il 24 e 25 febbraio

Al termine della segreteria di Forza Italia, dal partito si è reso noto:

"Nel corso della Segreteria Nazionale di Forza Italia, sono state approvate all'unanimità le seguenti proposte avanzate dal segretario nazionale Antonio Tajani:

• la data del Congresso Nazionale che si terrà a Roma il 24 e il 25 febbraio del 2024, con il seguente ordine del giorno: 1. elezione del segretario nazionale; 2. elezioni dei membri del Consiglio nazionale; 3. elezione dei membri della Segreteria nazionale.

• Adriano Galliani, per la sua notorietà, autorevolezza, per la sua radicazione sul territorio, candidato alle elezioni suppletive per il seggio del Senato della provincia di Monza e Brianza

• l'istituzione di nuovi Settori nazionali:

1. Portavoce: con il compito di curare i rapporti quotidiani con la stampa e di creare di analoghe strutture a livello regionale e provinciale sotto la direzione dei coordinatori regionali e locali

2. Principi, valori e memoria storica di Forza Italia: con il compito di curare l'archivio e la banca dati documentale, per valorizzare la storia e i principi fondamentali del Movimento e della sua figura di riferimento, il presidente Silvio Berlusconi

3. Elettorale: con il compito di coordinare le attività prodromiche e attuative delle campagne elettorali a livello europeo, nazionale, regionale e locale, coordinandosi con le omologhe figure a livello regionale e locale

Su indicazione del segretario nazionale: il responsabile del settore Portavoce è Raffaele Nevi che individuerà, inoltre, una figura per i rapporti con la stampa estera; il responsabile del settore Principi, valori e memoria storica di Forza Italia è Gregorio Fontana; il responsabile del settore Elettorale è Alessandro Battilocchio; il responsabile del Settore Organizzazione sarà Francesco Battistoni, al posto del dimissionario Gregorio Fontana. Sono riconfermati gli altri responsabili di settore".

