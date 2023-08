Come richiesto dall'ordine del giorno presentato dall'on. Fratoianni, che impegna il governo a "valutare la possibilità di introdurre una next generation tax", una sorta di nuova tassa patrimoniale, il governo ha velocemente valutato la proposta e altrettanto velocemente concluso che non intende dare seguito alla stessa. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.



