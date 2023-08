A quanto si apprende, la segreteria nazionale ha votato all'unanimità per dare mandato al segretario Antonio Tajani di convocare il Congresso nazionale nelle date del 24 e del 25 febbraio. Le date potrebbero subire variazioni in caso di appuntamenti elettorali. Ha votato all'unanimità anche a favore del nome di Adriano Galliani come candidato di Forza Italia alle elezioni suppletive di Monza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA