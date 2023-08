Camera: addio al cicalino 'non stop' in Transatlantico

Alla Camera addio al cicalino, l'indicatore sonoro che da sempre nel Transatlantico di Montecitorio risuona ininterrottamente ed insistentemente quando in Aula sono in corso votazioni per richiamare nell'Emiciclo i deputati. Il cicalino, che qualcuno chiama anche 'sirena' è da sempre la colonna sonora del corridoio dei passi perduti, e in tanti più volte hanno manifestato insofferenza verso questo suono intermittente che spesso rimane attivo per ore ed ore. Il vicepresidente Giorgio Mulè ha annunciato in Aula, con la soddisfazione di tanti colleghi, che "da domani la "'sirena' resterà attiva solo per i dieci minuti successivi all'inizio del voto. L'indicatore luminoso rimarrà attivo, invece, per tutta la durata delle votazioni".



