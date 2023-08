Autonomia: rimandato a settembre il voto sugli emendamenti

Rimandato tutto a settembre. La commissione Affari costituzionali del Senato entrerà nel vivo dell'esame sull'Autonomia differenziata dopo la pausa estiva.

Questa mattina il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, ha portato in commissione una prima tranche di documentazione sul lavoro del Clep. A seguire sono stati valutati alcuni ordini del giorno, ma come volevano le opposizioni è stato scongiurato il voto degli emendamenti in modo da rendere ancora possibile le audizioni del comitato sui Lep.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA