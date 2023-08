Tajani, premierato? Bene sostegno di altre forze politiche

Quella dell'elezione diretta del premier "è un'iniziativa parlamentare in sintonia con la posizione storica di Forza Italia e del centrodestra a favore di una riforma costituzione che garantisca stabilità e metta al centro i cittadini. Se altre forze politiche vogliono sostenere l'azione di governo non può che essere un fatto positivo". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Rainews24, rispondendo a una domanda sull'iniziativa di Matteo Renzi. "Non è una provocazione ma un modo per partecipare a un dibattito, ben venga un allargamento anche da forze che sono all'opposizione", ha aggiunto.



