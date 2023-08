Verso il reato di omicidio nautico. Balboni: 'Spero nel via libera prima dell'estate'

Un invito ad approvare prima della pausa estiva la legge sull'omicidio nautico arriva questa mattina dal presidente della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama, Alberto Balboni. "Dopo l'ok che abbiamo dato al Senato a febbraio, - dice - spero che la pdl, a mia prima firma, venga approvata alla Camera dei deputati nei prossimi giorni". Si tratta di un provvedimento voluto fortemente dal Balboni, che equipara l'omicidio nautico a quello stradale.

Prevede un inasprimento delle pene per chi alla guida di un'imbarcazione provoca morte o lesioni a una o più persone, con gli aggravanti di guida sotto stato di ebbrezza e dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.

I lavori alla Camera vanno a rilento e si parla di una calendarizzazione a settembre vista la mole di lavoro che impegna l'Assemblea di Montecitorio in questi giorni. Secondo Balboni, tuttavia, un'approvazione prima della pausa dei lavori "comporterebbe un'attenzione maggiore alla sicurezza in mare", un effetto "deterrente". "E' la stessa cosa - sottolinea - che è avvenuta per gli incidenti stradali: è chiaro che non li previeni solo con la norma penale, ma anche con un lavoro di sensibilizzazione. Quando sai che rischi vent'anni di carcere stai un po' più attento. Infatti da quando è stato introdotto il reato di omicidio stradale gli incidenti gravissimi sono diminuiti. Lo stesso iter bisogna farlo per l'omicidio nautico".

Questo ddl è al palo dalla scorsa legislatura, quando a un passo dal via libera è caduto il governo Draghi. L'iter del testo è poi ripreso sotto il governo Meloni in commissione Affari costituzionali del Senato, e dopo l'ok dell'Aula è passato all'esame della commissione Giustizia alla Camera. Qui l'esame si è concluso lo scorso 12 luglio ma, nonostante ci sia un consenso generale, ancora non è stato calendarizzato in Aula.



