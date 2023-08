Mattarella, i valori della Costituzione indicano il futuro

"La lente attraverso la quale vanno letti i fatti ci ha portato alla costruzione di questa nostra comunità, e indicato dei valori costituzionali, e da quelli di cui si è dotata la nostra comunità internazionale, superando imperialismo e colonialismo. Gli uni e gli altri indicano il futuro verso cui gli italiani hanno inteso incamminarsi. Il Polo del '900 aggrega importanti archivi, e promuove progetti che sono essi stessi esercizi di cittadinanza e di partecipazione.

Ha segnato passaggi importanti con la sua attività, collocate in un territorio in cui le iniziative culturali hanno assunto sempre più rilievo anche dal punto di vista della dinamica economica e occupazionale. Oggi l'impegno che il Polo si appresta a sviluppare per il biennio che separa l'8 settembre 2023 dal 25 aprile 2025 appare di piena coerenza per una città e una Regione che tanta parte hanno avuto nel farsi dell'Italia e della Repubblica, a partire dalla lotta per l'indipendenza, e a quella per la libertà". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento al Polo del '900 a Torino.



