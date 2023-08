I deputati mantegono la stretta sui vitalizi

Via libera dell'Aula della Camera all'ordine del giorno di Fratelli d'Italia al bilancio della Camera per mantenere il taglio dei vitalizi a Montecitorio dopo la delibera in materia del Senato del mese scorso. Il testo è passato con 240 voti a favore, 5 contrari e 24 astenuti.

"Pur di coprire le sue responsabilità sul ripristino dei vitalizi al Senato, la maggioranza di centrodestra oggi prova a raccontare che dentro gli organi parlamentari che si occupano di questi temi ci sono persone del tutto spogliate della loro appartenenza politica, che non parlano con i partiti di appartenenza. Non ci prendete i giro, smettetela! In quegli organi ci sono dei parlamentari che rispondo anche a un indirizzo politico. Quattro su cinque componenti del Consiglio di Garanzia del Senato che ha cancellato il taglio dei vitalizi sono esponenti del centrodestra. Quella scelta è frutto di un indirizzo politico, assunto mentre ci vengono a dire che il Salario minimo per chi lavora per pochissimi euro l'ora è un atto da Unione Sovietica. E' vergognoso. La maggioranza, il governo, il presidente del Consiglio Meloni, nel dibattito politico al loro interno, potevano e dovevano fermare quella vergogna del ripristino dei vitalizi. Non l'hanno fatto. Di cosa parlano Donzelli e i suoi colleghi di Fdi? Basta menzogne, eravate voi a urlare dall'opposizione in quest'aula che il governo Conte II aveva attivato il Mes, falso; che durante la pandemia parlava di dittatura sanitaria. Non venite qui a dare lezioni di stile e assumetevi le vostre responsabilità". Lo ha detto in aula alla Camera il deputato Riccardo Ricciardi, vice presidente del Movimento 5 Stelle.



