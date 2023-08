Schlein, basta tagli sul Pnrr, se vi fermate ci siamo

"Siamo preoccupati per il Paese e c'è il sospetto non solo che siate incapaci di gestirlo ma che qualcuno speri in un segnale" sul piano europeo dal fallimento del Pnrr. Ma "state giocando con la credibilità dell'Italia".

Basta "piantare bandierine ideologiche negli occhi dei più poveri" coi tagli, "se volete condurre in porto il Pnrr noi ci siamo, tifiamo per l'Italia e vogliamo metterci alla stanga: a voi la possibilità" di invertire la rotta ascoltando sindaci e opposizioni "di fermare questi tagli per non perdere questa occasione storica". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo in Aula.



