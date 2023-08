"Abbiamo chiesto che la ministra Calderone venga in aula giovedì alle 15.30 per comunicazioni sul reddito di cittadinanza e sulle modalità drammaticamente sbagliate" con cui è stato comunicato lo stop e "poniamo il tema dell'assegno unico perché ricordiamo che i percettori del reddito di cittadinanza non lo avevano". A dirlo è il capogruppo del Pd, Francesco Boccia, al termine della conferenza dei capigruppo del Senato.



