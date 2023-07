Renzi, la giustizia giusta non ha un colore politico

"In settimana si incardina la proposta di riforma della Giustizia. Insieme a Enrico Costa faremo un lavoro congiunto. Ascolteremo le proposte di tutti.

Avvocati, magistrati, cittadini, associazioni, professori, esperti, addetti ai lavori. La battaglia per la giustizia giusta non ha colore politico, ma è un'esigenza di tutti gli italiani.

Abbiamo deciso con Enrico che da settembre insieme gireremo per l'Italia per ascoltare le proposte di chi ha qualcosa da proporre: ci sembra un modo serio anche per onorare il fatto che siamo stati eletti nella stessa lista. E del resto io sono orgoglioso di averlo nominato ministro nel 2016". Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua Enews.



