Conte, sul reddito Meloni fermi subito il disastro sociale

"Con un sms dell'Inps Meloni non solo dà il benservito a 169mila famiglie in difficoltà ma arreca un danno anche a tanti imprenditori e commercianti. In base allo studio di Confesercenti, il taglio del Reddito di cittadinanza a regime finirà per danneggiare anche i consumi per una cifra pari a 1 miliardo l'anno. È da tempo che stiamo avvertendo il governo che gli aiuti a chi è in grave difficoltà entrano direttamente nel ciclo dell'economia in forma di acquisti e consumi, con effetti positivi per tutti". Lo scrive su Facebook il presidente del M5s Giuseppe Conte.

"Facciamo un nuovo appello alla presidente Meloni: ci ripensi e fermi subito questo disastro sociale ed economico. Non si spacca il Paese, ritiri l'sms dell'Inps e mandi un messaggio di scuse alle famiglie. All'Italia conviene combattere la povertà, non i poveri".



