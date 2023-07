Meloni: 'Sono stata descritta come un mostro, rispondo con i risultati'

"Sono stata descritta come un mostro che non sono. Non c'è nulla che voglio dire a coloro che mi criticano. L'unico modo in cui mi piace rispondere è con i risultati: stiamo crescendo di più delle altre economie, abbiamo un livello alto di occupazione stabile, di occupazione femminile. Le cose stanno andando bene". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Fox.

La presidente del consiglio nel viaggio di ritorno dagli Usa ha postato una foto con la figlia Ginevra in aereo: 'Io e te che affrontiamo il mondo mano nella mano'

Con Joe Biden "abbiamo avuto un incontro aperto e lungo. Abbiamo discusso a lungo in un momento in cui le cose intorno a noi sembrano cambiare. Ci sono stati temi bilaterali, ma si è parlato anche di crisi globali. La discussione è stata molto buona, sono contenta". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Fox. All'intervistatrice Maria Bartiromo che le chiedeva dello scetticismo iniziale di Joe Biden nei suoi confronti ("Pensa che qualcosa sia cambiato?"), Meloni ha risposto così: "Sono sicura che qualcosa sia cambiato, come è accaduto per altri leader nel mondo. Sono stata descritta come un mostro che non sono", ha detto la premier.

