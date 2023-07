L'annuncio di Cappato: 'Mi candido alle suppletive al Senato'

"Ho deciso di candidarmi alle elezioni per il seggio lasciato da Berlusconi al Senato. Voglio portare in Parlamento temi e battaglie che mi stanno a cuore e che di questi tempi sono a rischio, o trascurati. Chi pensa sia una buona idea e vuole dare una mano, mi contatti. Grazie!". Lo scrive su twitter Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni.



Le reazioni politiche

+Europa "Accogliamo con grande soddisfazione la disponibilità di Marco Cappato a candidarsi alle elezioni per il seggio vacante di Monza. In Parlamento è necessario più che rafforzare il fronte dei diritti e delle libertà civili. Speriamo che attorno al suo nome si crei una coalizione più ampia possibile. +Europa c'è e il suo sostegno sarà convinto". Lo scrive su twitter il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"La candidatura di Marco Cappato per il collegio senatoriale di Monza offre agli elettori la possibilità di votare per un politico che incarna due grandi questioni di Più Europa: la battaglia per i diritti civili e la battaglia per la transizione ecologica ed energetica. Per questo, oltre che per le grandi qualità umane e politiche di Marco, saremo al suo fianco e invitiamo tutte le forze di opposizione a fare altrettanto". Lo dichiara il Presidente di Più Europa Federico Pizzarotti. "Sarebbe miope e irresponsabile per le forze liberali, democratiche e progressiste dividersi e contrapporre altri candidati a Cappato", sottolinea il Presidente di +E.

La nota di Avs "L'annuncio della candidatura di Marco Cappato alle elezioni suppletive del collegio di Monza è una buona notizia. Marco è una figura importante e significativa nelle battaglie per i diritti civili e per la transizione ecologica. Per questo auspichiamo che la sua disponibilità possa essere raccolta da tutte le forze di opposizione. Noi per parte nostra lavoreremo in questa direzione, quella di una alleanza per i diritti, la democrazia e il clima". Così in una nota i co-portavoce di Europa Verde Eleonora Evi e Angelo Bonelli e il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, deputati di Verdi e Sinistra.

Azione: "Combattente per i diritti civili e convinto sostenitore di una transizione ecologica senza le scorie dell'ideologia, Marco Cappato merita un sostegno convinto per la sua candidatura al Senato nel collegio di Monza. Spero che tutte le forze politiche di opposizione, senza distinzione, si muovano in questa direzione". Lo dice la deputata di Azione Daniela Ruffino a proposito della candidatura di Marco Cappato alle suppletive di Monza per il Senato.

I Radicali Italiani "La disponibilità di Marco Cappato a candidarsi alle suppletive al Senato è una grande notizia per tutto il mondo radicale, progressista e liberale. Battaglie di civiltà, diritti umani, giustizia sociale che da sempre portiamo nelle piazze, tra la gente. Auspichiamo la massima convergenza di tutto il centrosinistra, contro la deriva demagogica e populista di questa destra serve una persona come Marco Cappato in Parlamento. Senza inutili personalismi, puerili divisioni. Su questi temi Radicali Italiani ci sarà, dando massimo appoggio". Lo dichiarano in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani, Igor Boni, presidente di Radicali Italiani e Giulia Crivellini, tesoriera di Radicali Italiani.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA