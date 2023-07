Conte, Meloni vuole il dialogo? Dica se concorda sul salario

Il leader di M5s Giuseppe Conte sfida la premier sul salario minimo. "Se la presidente Meloni - scrive su Facebook - vuole davvero dialogare sul salario minimo - e direi che letti i sondaggi le conviene - faccia una cosa concreta. Dica ai suoi parlamentari di rientrare prima dalle ferie e ci anticipi se è d'accordo con la nostra proposta, potremmo approvarla già ad agosto". "Ha dichiarato - osserva Conte - che quando era all'opposizione non aveva problemi a dialogare e ci invita, oggi che siamo all'opposizione, a essere più aperti al dialogo". "Quanto al passato non ci ricordiamo affatto una Meloni dialogante durante il periodo più duro della pandemia del Conte II. Ricordiamo quando si accalorava per convincere i cittadini che eravamo dei 'criminali'".



