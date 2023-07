Il Papa, vicino alle popolazioni colpite dal maltempo

Il Papa esprime la sua "vicinanza" alle popolazioni colpite dal maltempo "a seguito dei nubifragi e degli incendi di questi giorni, che hanno flagellato diverse regioni italiane, causando danni e disagi come pure tanta apprensione tra la gente". "Questi eventi atmosferici evidenziano la necessità di porre in atto sforzi coraggiosi e lungimiranti per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici e proteggere responsabilmente il creato, prendendosi cura della casa comune" si legge nel massaggio inviato al cardinale presidente della Cei Matteo Zuppi. Analogo messaggio è stato inviato alle popolazioni della Grecia colpite dagli incendi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA