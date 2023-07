Sala: la strage di via Palestro ci ha colpiti ma non abbattuti

"Quella bomba posizionata davanti ad un simbolo di ricchezza culturale ci ha colpito al cuore ma non ci ha abbattuto". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricordato la strage mafiosa di via Palestro (5 morti), in occasione della cerimonia dei 30 anni. "Non ci ha abbattuto nemmeno in quelle ore di paura e smarrimento che ci hanno fatto rivivere le stragi di Capaci e via D'Amelio - ha aggiunto -.

Cinque nostri fratelli sono stati uccisi dalla mafia, Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l'agente di polizia municipale Alessandro Ferrari e Moussafir Driss. Trenta anni dopo Milano ricorda con il massimo impegno quella pena e la lezione sul disgusto della mafia che abbiamo imparato con il sangue".



