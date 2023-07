Meloni al Congresso Usa: 'L'Occidente è unito e difende le regole'

"Molte cose stanno cambiando intorno a noi ma c'è qualcosa che alcuni non si aspettavano e cioè che l'occidente è unito e vuole difendere il mondo basato sulle regole. Senza un mondo basato sulle legge internazionali vivremmo in mondo basato sul caos nel quale chi è militarmente più forte può invadere il vicino e questo non è il mondo nel quale vogliamo vivere: vogliamo vivere in un mondo che rispetti sovranità e libertà". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine di un incontro al Congresso con lo speaker Kevin McCarthy. Seconda tappa a Capitol Hill per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier, dopo la colazione di lavoro al Senato, è stata accolta alla Camera dei Rappresentanti dallo speaker, Kevin McCarty. Ha prima avuto un faccia a faccia con lo speaker, al termine del quale ha incontrato insieme a McCarthy una delegazione di deputati in formato bipartisan. Presente anche la speaker emerita Nancy Pelosi.

IL VIDEO

"Più che mai dobbiamo essere capaci di contare l'uno sull'altro" poichè "le nostre relazioni sono essenziali" ha precisato la presidente del Consiglio. Meloni ha riferito di aver parlato della "necessità di garantire la stabilita' e lo sviluppo dell'area del Mediterraneo e in Africa, oltre alla situazione nella regione indopacifica e alla imminente presidenza italiana del G7".

Riferendosi ai suoi colloqui la premier ha detto di aver "avuto un quadro chiaro e completo dello scenario e delle priorità di politica estera degli Stati Uniti". Infine ha ricordato di essere stata in politica "per gran parte della vita2 e chi quindi conosce bene "l'importanza del parlamenti nella democrazia".

"Sono felice di essere qui, nel cuore della democrazia americana. E' un altro segno dell'incredibile legame esistente tra Italia e Stati Uniti, un legame che si è ancora approfondito dopo la crisi ucraina. La nostra relazione è più necessaria che mai" ha precisato Meloni.

"Sono molto felice di incontrare di nuovo la premier italiana Giorgia Meloni. Dopo il nostro incontro a Roma abbiamo concluso che è una delle leader che ci ha colpito di più, a democratici e repubblicani. Una leader che guarda avanti" ha sottolineato lo speaker della Camera americana, Kevin McCarthy, dopo il suo colloquio con Meloni. "Con questa premier e la sua visione, il rapporto fra usa e Italia non può che rafforzarsi", ha aggiunto McCarthy.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA