Il Papa ai giovani, non lasciate spazio ad egoismo pigrizia

"Non ci sia posto nella vostra vita per l'egoismo né per la pigrizia. Approfittate della vostra giovinezza per gettare, insieme con il Signore, le basi della vostra esistenza, perché il vostro futuro personale, professionale e sociale dipenderà dalle scelte che farete in questi anni". Lo sottolinea il Papa in un Messaggio ai partecipanti al Festival dei Giovani, in corso a Medjugorje dal 26 al 30 luglio.

Papa Francesco invita ad accettare la volontà di Dio.

"Eppure, noi ci troviamo sovente in contrasto con questa volontà - sottolinea il Pontefice -, a volte facciamo fatica a comprenderla e accoglierla, vorremmo una vita diversa, senza sfide, senza sofferenze, vorremmo noi stessi essere diversi, magari più intelligenti, più ricchi di talenti o disposizioni naturali". Per il Papa non dobbiamo avere "paura che accettare la sua volontà significhi rinunciare alla nostra libertà".

"Cari giovani - prosegue il Papa -, Dio ha un progetto di amore per ciascuno di voi. Non abbiate paura della sua volontà, ma ponete tutta la vostra fiducia nella sua grazia. Per Lui siete preziosi e importanti, perché siete opera delle sue mani.

Solo Lui conosce il vostro cuore e i vostri desideri più profondi. Solo Lui, che vi ama con amore assoluto, è capace di colmare le vostre aspirazioni. Nessuno all'infuori di Dio potrà darvi la vera felicità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA