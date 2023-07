"Anche i giornali hanno scritto che nella mia residenza è arrivata il 17 luglio l'informazione di garanzia. Quindi in Aula ho detto la verità". Lo ha detto la ministra Daniela Santanchè in Senato intervenendo sulla mozione di sfiducia a suo carico riferendosi al fatto che nella sua informativa il 5 luglio scorso aveva affermato di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia.



