Santanchè, al Senato la mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è arrivata nell'aula del Senato dove sta per discutersi la mozione di sfiducia per le sue dimissioni, proposta dal M5s, dopo l' inchiesta della procura di Milano nei confronti di una sua società. Vestita di nero e con un filo di perle al collo, si è seduta ai banchi del governo tra i ministri Matteo Salvini e Anna Maria Bernini, con cui sta chiacchierando.

DIRETTA

Al via in Aula al Senato l'esame della mozione di sfiducia individuale al Ministro del turismo Daniela Santanchè presentata dal Movimento 5 stelle. Presiede l'Assemblea il presidente Ignazio La Russa. L'esame dovrebbe durare tre ore e la chiama per il voto è prevista intorno alle ore 13. Sostengono la mozione Pd e Avs, mentre Azione - Italia viva ha annunciato che uscirà dall'Aula al momento del voto.



Calenda: 'Usciamo dall'Aula e non partecipiamo al voto. La ministra dovrebbe dimettersi'

"Usciremo dall'Aula e non parteciperemo al voto, Le opposizioni erano unite nel chiedere le dimissioni, il M5s ha fatto però una fuga in avanti e il Pd ha deciso di seguirlo. Noi vogliamo le dimissioni di Santanchè ma è uno strumento sbagliato, un regalo". Lo dice Carlo Calenda a margine dei lavori dell'Aula in Senato che stamattina voterà la mozione di sfiducia alla ministra Santanchè.

"Santanchè - dice ancora Calenda - si deve dimettere, è una questione di etica pubblica, ma fare una mozione di sfiducia sapendo di perdere può solo aiutare Meloni a tenere Santanchè e quindi diventa solo un fatto di marketing. Iv ritiene debba e possa restare al governo, noi no".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA