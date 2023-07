Roberto Saviano resta fuori dal palinsesto Rai

"Saviano non è in palinsesto". A dirlo, in un'intervista a Il Messaggero, è l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio.

"Quindi avete applicato anche a lui il codice Facci?", gli chiede il giornalista. "La scelta è aziendale, non politica", spiega Sergio a chi gli fa osservare che Pd e M5s insorgeranno.

E sulla scelta di nominare tanti vicedirettori l'ad della Rai argomenta: "Perché siamo un'azienda, mai come questa volta, equilibrata e pluralista. E le dico di più, abbiamo anche invertito le proporzioni di genere con una presenza femminile di qualità, che è del 60% per quanto riguarda i vicedirettori".





