Piantedosi a Schillaci: 'Più presidi di polizia negli ospedali'

Avere maggiori presidi di polizia negli ospedali è un "obiettivo del governo e del ministero dell'Interno": Matteo Piantedosi lo ha assicurato dopo che il ministro della Salute Orazio Schillaci oggi ha anticipato di volergli parlare di una maggiore presenza delle forze dell'ordine. "Accolgo questa invocazione del ministro. E' un obiettivo del governo, del ministero dell'Interno portare presidi di polizia in tutti i luoghi dove si trova la maggiore concentrazione di persone, fra queste i pronto soccorso" ha assicurato a margine del Comitato per l'ordine e la sicurezza a Como, aggiungendo che già 189 presidi sono stati ripristinati.

"Schillaci - ha aggiunto il ministro dell'Interno Piantedosi - credo abbia anticipato questo in relazione ad alcuni episodi successi di recente proprio qui in Lombardia. Anche qui abbiamo ripristinato dei presidi. Io stesso sono stato a Lodi dove inaugurammo la restituzione di un presidio di polizia presso il pronto soccorso di quell'ospedale. Quindi accolgo volentieri questa invocazione del ministro". L'implementazione che è già in una "fase molto avanzata", sarà portata avanti "in parallelo con l'implementazione degli organici che stiamo attuando".



Le parole di Schillaci

"Credo serva aumentare i presidi di polizia negli ospedali e nei pronto soccorso: credo sia questo il deterrente migliore. Ne parlerò con il ministro dell'Interno Piantedosi oggi stesso". Lo aveva detto questa mattina il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine dell'evento organizzato da Legacoop Alimentare, commentando la lunga serie di aggressioni ai danni di operatori sanitari.

