Schlein, giù le mani da cinema e dai luoghi di cultura

"Siamo al fianco delle studentesse e degli studenti che ringraziamo per questa battaglia fatta per le prossime generazioni che hanno diritto a luoghi di cultura liberi e indipendenti. Non solo vediamo sete di potere e di posti, ma si aggiunge un disegno che è quello del controllo sui luoghi di immagini e immaginari che noi non possiamo accettare.

Il motivo per cui siamo a supporto di questa battaglia portata avanti con coraggio è perché il messaggio sia: giù le mani dal cinema e dai luoghi della cultura". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla conferenza stampa sulla situazione del Centro sperimentale di cinematografia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA