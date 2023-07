Salario minimo, Meloni apre ma l'opposizione non si fida

"Il salario minimo è un bel titolo, funziona molto bene come slogan, ma nella sua applicazione rischia di creare dei problemi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo a Non Stop News su Rtl 102.5 aggiungendo subito di essere disponibile "ad aprire ad un confronto con l'opposizione" pur sottolineando che la via da seguire è quella della contrattazione collettiva "da rafforzare". Le accuse di voler rinviare? "Non stiamo rimandando alcuna posizione", è la risposta: "hanno chiesto un confronto e per confrontarsi serve tempo ma poi si sa: come si fa si sbaglia".



Adeguare tutte le retribuzioni alla contrattazione collettiva nazionale. È la proposta di legge presentata alla Camera da Forza Italia e sottoscritta da tutto il gruppo parlamentare. "Ci siamo posti il problema di come aumentare il salario dei nostri lavoratori - ha detto Antonio Tajani - visto che il dibattito è aperto in questi giorni abbiano deciso di presentare una pdl firmata da tutto il gruppo che offriamo innanzitutto ai nostri alleati anche al dibattito se si vuole affrontare davvero il tema di come aiutare i salari dei lavoratori".



"Faccio fatica a capire come si possa definire slogan la condizione dei lavoratori poveri anche se lavorano. È una emergenza di questo paese su cui più volte abbiamo discusso in questi mesi perché sono state bocciate tutte le risoluzioni e odg di novembre di tutte le opposizioni. Abbiamo avuto una discussione lunga circa 4 mesi Rocca di audizioni e approfondimenti, quindi hanno avuto tutto il tempo di pensare e lavorare, noi ribadiamo che siamo disponibili al confronto e abbiamo chiesto il ritiro dell'emendamento soppressivo che è stato presentato sul testo unitario delle opposizioni". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla conferenza stampa sulla situazione del Centro Sperimentale di Cinematografia alla Camera, in merito alle dichiarazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul salario minimo.





"Presidente Meloni risponda sul punto. È da marzo che il tema del salario minimo e della giusta retribuzione è in discussione alla Camera. E lo è per volontà delle opposizioni". "Possibile che in tutti questi mesi lei e la sua maggioranza non siate stati capaci di fare uno straccio di proposta? Noi ne abbiamo presentata una condivisa delle opposizioni. Cosa ne pensate? Vogliamo sapere questo. Ha detto che apre al confronto? Era ora. Noi ci siamo. Da oggi. Noi siamo pronti. E voi?". Lo afferma Cecilia Guerra, responsabile Lavoro della segreteria nazionale del Pd.



"Fa sorridere che Giorgia Meloni dica che c'è un'opposizione che ha scoperto il tema dei salari bassi e della precarietà solo di recente". La premier "ha davvero scarsa memoria e dovrebbe informarsi un po' di più prima di parlare con tanta leggerezza. La prima proposta di salario minimo del M5S risale al 2013, semmai è lei ad aver scoperto oggi il tema. Per quel che ci riguarda conta alzare gli stipendi da fame di milioni di lavoratrici e lavoratori e per riuscirsi siamo disponibili a discutere con il governo, ma senza bluff". Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera di M5S.

Salvini, ho la stessa posizione di Meloni sul salario minimo

Sul salario minimo "mi riconosco nella posizione del presidente Meloni, quindi ci sta lavorando e io sono contento di quello che sta cercando di fare a fronte di opposizioni che invece non sono mai contente di nulla". Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine dell'evento su progetti e grandi opere "L'Italia dei Sì. 2023-2032". "Il mio ministero crea lavoro vero - continua Salvini - quindi lascio agli altri, soprattutto sindacati e imprese, le contrattazioni sui salari. Se mi lasciano aprire i cantieri che voglio aprire, qua si creano nell'arco dei prossimi anni il famoso milione di posti di lavoro di qualche anno fa qua fra metropolitane, ponti, porti, strade, autostrade, ferrovie sarà ampiamente superato".

