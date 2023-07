Lo sciopero preannunciato dalla Cgil per ottobre contro la legge di bilancio "prima che ci sia la legge di bilancio" darà la possibilità "finalmente a tutti di vedere come ci sia una opposizione che non è nel merito ma è figlia di una pregiudizio". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a "Non Stop News" su Rtl 102.5.



