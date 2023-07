Meloni, oggi giorno più impegnativo, siamo in allerta maltempo

"Sapevamo che oggi sarebbe stata la giornata più impegnativa. Abbiamo una situazione in cui si somma, a temperature molto alte, il vento e questo rende impossibile l'uso dei canadair". "E' una situazione complessa" ma la "Protezione civile è mobilitata, nessuno dei vigili del fuoco è andato in vacanza, e lo dico per ringraziare queste persone. Seguiamo minuto per minuto la situazione che è delicata". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a "Non Stop News" su Rtl 102.5



